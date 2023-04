Milan, dal Portogallo: "Il Lille pagherà il debito di Leao con lo Sporting"

LISBONA (PORTOGALLO) - Possibile svolta nella trattativa per il rinnovo fra Rafael Leao e il Milan. Secondo il quotidiano lusitano 'A Bola', sarà il Lille (squadra in cui Leao aveva militato nella stagione 2018/19, poi prelevato dal Milan) ad accollarsi il debito del 23enne attaccante portoghese nei confronti dello Sporting Lisbona. Leao aveva rescisso unilateralmente il contratto con i 'Leoes' nel 2018 dopo un aggressione al centro di allenamento e si era trasferito in Francia. Lo stesso Lille aveva poi incassato 29,5 milioni dalla cessione del giocatore al Milan nell'estate 2019.