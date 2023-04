Milan-Empoli 0-0, le pagelle rossonere: Origi sbaglia tutto

Hernández 5,5 Non viene risparmiato in previsione della sfida europea con gli azzurri e in campo dà il massimo come sempre.

Tomori 6 Lancio con i fiocchi per lo scatto di Rebic che però sbaglia a concludere.

Florenzi (17’ st) 6,5 Pioli lo inserisce nella ripresa per cercare maggiore spinta sulla corsia destra e sfruttare i cross per le punte. Colpisce un palo a botta sicura.

Calabria 5,5 Cerca i varchi per inserirsi, meno preoccupato sulla fase difensiva grazie ad un’Empoli poco pungente.

Maignan 6 Una partita da spettatore, non deve compiere nessun intervento.

Pioli (all.) 5 Formazione rivoluzionata ma presenta il solito problema del gol contro le piccole. Due punti persi.

Tonali 6,5

Le gioca tutte perché affidabile, tenta di sbloccarla a fine primo tempo ma il tiro non sorprende Perisan.

Pobega 6

Tre mesi di assenza dai campi poi improvvisamente titolare accanto a Tonali per formare una diga davanti la difesa. E’ uno dei rossoneri che ci prova di più dalla distanza.

Saelemaekers 6,5

Sulla scia della patita di Napoli è molto pimpante, uno dei più propositivi del Milan. Pesca il varco per l’inserimento di Rebic ma il croato fallisce il gol.

De Ketelaere (39’ st) sv

Bennacer 5

Per la seconda gara di fila Pioli lo inserisce nel ruolo di trequartista, una nuova dimensione per l’algerino che però non sfodera la sua miglior partita.

Diaz (17’ st) 5,5

Prova a trovare la giocata nel traffico, riesce anche a trovare il varco per un tiro ma il portiere gli nega la rete.

Origi 4

Sbaglia praticamente tutto. Tocchi ravvicinati per i compagni, conclusioni a rete e spesso anche l’atteggiamento. Fischi assordanti da parte di San Siro quando viene sostituito.

Giroud (25’ st) 5,5

Invocato dal pubblico entra solo nel finale e trova un gol ma gli viene tolto per tocco di braccio.

Rebic 5

Rispolverato da Pioli per far rifiatare Leao in vista della Champions, si divora immediatamente una colossale occasione da rete. Deludente.

Leao (25’ st) 5,5

Non è ispirato infatti si vede poco, solo qualche cross nella mischia finale.