Il Milan pareggia, Maignan fa le capriole a centrocampo: il clamoroso motivo 

Milan-Empoli ha visto la partecipazione di uno spettatore non pagante, uno speciale, uno di quelli che attualmente è tra i portieri più forti d'Europa: Mike Maignan . Il francese infatti, nel corso del match terminato 0-0, con annessa illusione di vittoria rossonera a causa del gol annullato a Giroud al 89', ha dovuto usare i propri guanti una sola volta. L'episodio che lo ha coinvolto maggiormente nel corso della partita , e che ha attirato in modo particolare l'attenzione dei tifosi, sono state delle inusuali capriole dell'estremo difensore sul cerchio di centrocampo ...

Maignan, il motivo delle clamorose capriole

Il portiere del Milan Maignan si è reso protagonista di un episodio inusuale durante la partita contro l'Empoli. Quando l'azione era lontana dalla sua eventuale disponibilità. L'estremo difensore ha iniziato a fare alcuni saltelli a centrocampo, prima di iniziare a svolgere delle vere e proprie capriole. Il motivo di questi curiosi movimenti è presto detto: il francese, per farsi trovare pronto in caso di eventuali parate o tuffi, ha voluto scaldare a proprio modo i muscoli delle gambe e della schiena, realizzando questo "allenamento" che risulta essere per lui molto importante.