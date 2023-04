Milan, ultime dall'allenamento: c'è una sorpresa

Pierre Kalulu è tornato ad allenarsi in gruppo . A Milanello la squadra allenata da Pioli è tornata in campo per la rifinitura alla vigilia della partita contro il Napoli , match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il difensore aveva saltato le ultime partite per un problema muscolare al polpaccio rimediato in Nazionale.

Ibrahimovic e gli altri: tutti gli esclusi dalla lista Uefa

Per il resto, rosa al completo per Pioli con la sola eccezione di Ibrahimovic che comunque non sarebbe stato disponibile per la Champions dato che non è stato inserito in lista. Come lo svedese, non sono in lista e dunque non saranno della partita Dest, Adli, Vranckx e Bakayoko.