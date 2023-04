Pioli non si fida: “4-0 in campionato? È un’altra storia”. E su Osimhen

MILANO - Ci siamo. Milan e Napoli tra poco più di ventiquattro ore saranno in campo a San Siro, per sfidarsi nell'andata dei quarti di finale di Champions League. In campionato qualche giorno fa, al Maradona, hanno trionfato i rossoneri, sorprendendo e travolgendo con una prestazione importante gli azzurri di Luciano Spalletti. Ma domani si azzera tutto e per entrambe si ricomincia in equilbrio e con motivazioni altissime, perchè la Champions è sempre la Champions. “La Champions fa parte della storia del Milan - ha affermato alla vigilia il tecnico rossonero Stefano Pioli- per noi è una partita importante e vogliamo fare di tutto per passare sapendo che il Napoli è una squadra fortissima. Il 4-0 in campionato? E' un’altra competizione, un'altra storia, gli scontri diretti in campionato sono stati difficili. C'è da dire però, che ogni partita fa storia a sé, anche il Napoli potrebbe mettere in campo situazioni differenti. Noi dovremo essere bravi nelle scelte. Ho recuperato anche Kalulu, quindi più giocatori ci sono e più possibilità ho di scegliere".