"Hai i capelli azzurri per il Napoli?": Theo Hernandez risponde così (e sorride)

Siparietto in conferenza stampa prima di Milan-Napoli , gara valida per i quarti di finale di Champions League. Un giornalista ha fatto notare a Theo Hernandez , intervenuto in conferenza stampa accanto a Pioli: "I tuoi capelli sembrano più azzurri perché hai in testa il Napoli e se cambierai il turno cambierai colore di capelli?".

Theo, la sua risposta sul colore dei capelli

Ironica la risposta del terzino del Milan che ha accolto divertito, col sorriso, la domanda del cronista: "No, il 7 è il compleanno del mio bambino e per questo l'ho fatto. Non è per il Napoli...". Il terzino francese è uno degli uomini più attesi per la sfida di domani sera.