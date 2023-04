Milan, ufficiale il rinnovo di Giroud fino al 2024 con opzione

MILANO - Olivier Giroud e il Milan ancora insieme: il giocatore francese rinnova il proprio contratto con i rossoneri annunciando il prolungamento del proprio legame con il club. Poche righe da parte della società per comunicare il prolungamento del contratto, senza dettagli sulla durata del nuovo accordo. Giroud , si legge nella breve comunicazione del club "è diventato un importante punto di riferimento al centro dell'attacco rossonero, collezionando 76 presenze e 27 gol". La firma del contratto arriva all'indomani della rete allo stadio Maradona di Napoli , decisiva per il passaggio del turno e la conquista della semifinale di Champions .

Milan, Giroud dopo il rinnovo: "Sono molto felice, ogni giorno mi sento milanista"

"Sono molto felice". Queste le parole di Olivier Giroud, subito dopo il rinnovo del contratto che lo legherà al Milan per un altro anno, per 3,5 milioni di euro netti più bonus. Giroud, 37 anni a settembre, aveva trovato l'intesa per il prolungamento del contratto lo scorso 29 marzo. All'uscita da Casa Milan, il francese confessa: "È il modo migliore per festeggiare il passaggio del turno contro il Napoli, in semifinale. Mi sento ogni giorno milanista. Qui ho ricevuto una bella accoglienza, mi sento molto bene".