Milan, Pioli ritrova Ibrahimovic: si è allenato in gruppo

MILANO - Buone notizie per Stefano Pioli che ritrova Zlatan Ibrahimovic per il finale di stagione. Lo svedese oggi si è allenato in gruppo e sembra aver recuperato dall'infortunio muscolare partito con la nazionale svedese circa un mese fa. Un rientro importante quindi per i rossoneri, che potranno così avere a disposizione un ricambio di spessore in attacco, in campionato e far rifiatare anche Giroud in vista del doppio derby con l’Inter in Champions League, dove Ibra non ci sarà, visto che non è stato inserito nella lista UEFA.