Milan, Pioli: "Euforia Champions, ma adesso conta solo il Lecce"

MILANO - "Ibra è convocato, anche se ha un'autonomia limitata. Non ci sarà Giroud che ha un problema al polpaccio e poi Pobega vedremo come starà domani". Parole di Stefano Pioli , alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce . "Abbiamo la possibilità di finire bene questa stagione. Il gruppo è unito e forte. Possiamo finire bene il campionato e possiamo riuscirci. Il sogno Champions -continua il tecnico rossonero- lo abbiamo chiuso in una stanza blindata, sappiamo che ora dobbiamo spingere in campionato perchè la posizione che abbiamo non ci piace".

Pioli: "I punti ridati alla Juve non ci condizionano. Guai a sottovalutare il Lecce: è la partita più importante"

"I 15 punti ridati alla Juve non ci condizionano, perché noi possiamo rimanere concentrati solo sulle cose che possiamo controllare. Poi sicuramente è meglio che ci sia una classifica definitiva prima possibile. Ora dobbiamo essere bravi a portarci le energie della Champions in campionato. Le prossime due sono importantissime per la nostra classifica finale. Il Lecce ci ha messo in difficoltà all'andata, dovremo essere preparati. Sarà una gara difficile -ha concluso Pioli- e nella quale dobbiamo lottare. Quello che abbiamo fatto fino ad ora non conta, quindi quella di domani è la più importante. La Champions è storia a sé. Loro sono molto veloci, diretti e hanno qualità. Dovremo essere attenti a gestire la palla per impedire le loro ripartenze".