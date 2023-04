Roma-Milan, le scelte di Pioli: Giroud ci sarà all’Olimpico

Il Milan avrà il suo bomber per la delicatissima sfida di domani pomeriggio all'Olimpico di Roma. Per un match dal contenuto speciale servirà l'uomo dai gol pesanti, e al centro sportivo di Milanello hanno lavorato benissimo per recuperare fisicamente Olivier Giroud per questo big match che darà uno slancio verso la prossima qualificazione in Champions League in caso di vittoria di una delle due squadre. Il francese non poteva mancare all'appuntamento e ha studiato un programma di rientro insieme allo staff di Pioli per essere al meglio contro la Roma. Questa tabella prevedeva l'assenza contro il Lecce per precauzione , un paio di sessioni individuali per smaltire una forte contusione al polpaccio avuta nella doppia sfida in Champions contro il Napoli, e il rientro in gruppo insieme ai compagni. Infatti nella giornata di ieri Olivier ha lavorato con la squadra e ha preparato tatticamente il match contro la Roma, pronto per sfidare ancora la formazione di José Mourinho.

Già in gol

L'importanza di Giroud per il Milan è evidente, sia l'anno scorso che quest'anno è l'unico attaccante capace di segnare gol pesanti e firmare partite complicate. L'ultima proprio contro il Napoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions. Il francese tra l'altro ha già segnato alla Roma nel mese di gennaio dello scorso campionato, partita che si è giocata a San Siro e si è conclusa con la vittoria del Milan per 3-1. In quell'occasione il francese aveva segnato su calcio di rigore. Discorso diverso per la partita d'andata di questo campionato, dove i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nei minuti finali e Giroud era rimasto a secco. C'è voglia di rivalsa per quel match che diede il via ad una profonda crisi del Milan, un periodo negativo che ha portato i rossoneri a perdere sia il treno scudetto che rallentare enormemente nella corsa al quarto posto.

L'unico affidabile

Giroud è costretto a fare gli straordinari per questo finale di stagione perché i sostituti in rosa non sono affidabili sotto porta, e sono i numeri ad evidenziarlo. Ante Rebic nell'arco di questa annata in 23 presenze ha collezionato solo tre reti, addirittura Divock Origi solo due marcature con le stesse presenze in campionato. Nelle ultime partite contro Lecce, Empoli e Bologna non hanno inciso e si è avvertita la mancanza di un attaccante d'area come Giroud.

Titolarissimi

Pioli per la partita contro la Roma ha in mente di schierare la migliore formazione possibile, non ci saranno ragionamenti su eventuali rotazioni in vista della Champions. Dietro Giroud agiranno Leao, Bennacer e Brahim Diaz, mentre in mediana dovrebbero agire sia Tonali che Krunic, quest'ultimo confermato in mezzo al campo dopo le ultime buone uscite. In difesa ritorna il capitano Davide Calabria dopo la squalifica contro il Lecce, mentre al centro ci sarà un ballottaggio tra Kjaer e Kalulu, con il danese in vantaggio. Il francese dopo l'infortunio è stato alternato spesso sia da terzino che da centrale, e spinge per tornare ad essere titolare fisso. Tomori, Theo Hernandez e Maignan a completare l'undici iniziale che affronterà la Roma, una gara che nell'ambiente rossonero sentono molto per la consapevolezza di poter fare uno scatto importante in avanti in caso di vittoria all'Olimpico.