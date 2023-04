Roma-Milan, Pioli: "Mourinho un grande allenatore, Giroud ci sarà"

Roma-Milan, le scelte di Pioli: Giroud ci sarà all’Olimpico

Pioli: "Giroud ci sarà"

Pioli ha confermato la presenza di Giroud per la sfida contro i giallorossi: "Sta bene, ha avuto bisogno di riposo e ora è pronto per giocare". Poi sulla sfida d'andata contro la Roma, con la rimonta della squadra di Mourinho nel finale per il punteggio definitivo di 2-2: "Abbiamo rivisto quella partita e li conosciamo. Dobbiamo stare attenti su ciò su cui la Roma è forte, come le palle inattive. Il 40% dei loro gol nascono da lì. La Roma per 7 partite in casa nel 2023 non ha subito gol e ha giocatori davanti che possono segnare in qualsiasi momento. Noi dovremo provare a tenere il controllo della gara". Poi sulle condizioni del Milan: "C'è la sensazione che la squadra stia bene e che voglia fare un grande finale di stagione. Vogliamo essere protagonisti e abbiamo le qualità per esserlo. Leao? È un giocatore molto dentro la squadra, lo è sempre stato. Poi in tutte le stagioni ci sono alti e bassi, anche per lui. Ora sta bene fisicamente e mentalmente e le prestazioni positive ti fanno fiducia, entusiasmo e volontà di dimostrare chi sei. Da lui ci aspettiamo tanto. Ibrahimovic? Sta un pochettino meglio, ma non abbiamo una diagnosi definitiva; vediamo nei prossimi giorni. Out Pobega e anche Florenzi per febbre".

Pioli: "Mourinho un grande alleanatore"

Ancora sulla Roma: "Mourinho è un grande allenatore, che ha creato mentalità e intensità di gioco ad alti livelli. Il loro ambiente è importante anche dal punto di vista del pubblico. Ognuno si comporta per quello che è e per quello in cui crede. Noi pensiamo a quello che sappiamo fare. La Roma è una squadra che ha una fase difensiva solida e compatta. Nella fase offensiva ha giocatori di qualità: serve la volontà di scardinare una difesa così forte e provare a controllare la partita". Un'analisi sulla stagione finora: "Non ci sono rimpianti, ci sono momenti in cui le cose hanno funzionato meno, ma tutto quello che abbiamo fatto ci è servito per essere dove siamo in questo momento. Le partite sono molto dispendiose, soprattutto mentale. Ma siamo ormai abituati a giocare così tanto e a così alto livelli. Ho professionisti che sanno come recuperare energie, mi auguro quindi che avremo questa cura. La squadra sta bene e sta lavorando bene. Sappiamo cosa fare nelle partite importanti. Lavoriamo per l'obiettivo in campionato ed un sogno in Champions League".

Pioli: "Con Leao un legame forte"

Poi sul rapporto con Leao: "I miei giocatori son tutti miei figli, dalla mattina alla sera, anche quando sono a casa penso a loro. Parlo con loro quotidianamente, sia di calcio che su altre situazioni. Sono sì fortunati, ma hanno le problematiche dei ragazzi di 20 anni. Con Rafa ho un legame forte perché è il giocatore che è stato di più nel mio ufficio negli ultimi anni". Ancora sull'obiettivo Champions: "Difficile prevedere le partite e inutile pensare alla classifica finale. Questa gara è importante perché è uno scontro diretto e la corsa Champions resterà aperta fino all'ultima giornata". Infine sui calci piazzati della Roma: "Facciamo una difesa mista, ma non è solamente un nostro difetto che può decidere queste situazioni: la Roma ha fatto gol a tutti su calcio piazzato".