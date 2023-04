Nuova lesione per Ibrahimovic, stop forzato per lo svedese

MILANO - Un travaglio senza fine. La stagione di Zlatan Ibrahimovic si sta rivelando più complicata del previsto. Dopo l’intervento al ginocchio dello scorso maggio, e la lunghissima riabilitazione, iil centravanti svedese era tornato da poche settimane a disposizione del tecnico Pioli. Ma qualche giorno fa - nella fase di riscaldamento durante Milan-Lecce - l’attaccante si è dovuto nuovamente fermare. In questa stagione Ibrahomivc ha collezionato soltanto quattro presenze, e dopo il nuovo inconveniente rischiano di essere le uniche in un campionato avaro di soddisfazioni.

La lesione al polpaccio

I riscontri medici non sono confortanti. Gli esami hanno confermato la presenza di una lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Il problema muscolare non è di bassa entità, solitamente per recuperare da questo tipo di infortunio occorrono dalle sei alle otto settimane di recupero. Per questo è probabile che Ibrahimovic abbia chiuso qui la propria stagione. A questo punto il futuro dello svedese è tutto da decidere: avventura finita anche con il Milan?