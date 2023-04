Roma-Milan, le scelte di Pioli: Leao con Bennacer e Diaz

MILANO - Il Milan ha preparato la trasferta di Roma come se fosse un incontro di Champions League. La posta in palio è altissima, quasi uno spareggio per la qualificazione alla competizione europea più ambita d’Europa. «È una partita che vale sicuramente tanto» , ha dichiarato Pioli a poche ore dal confronto dell'Olimpico (alle 18 con diretta su Dazn) . «Nelle ultime giornate abbiamo tre scontri diretti e più punti faremo più possibilità avremo di arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo», ha spiegato Stefano Pioli. «C'è la volontà di fare un grande finale di stagione. Tutto si deciderà in queste ultime partite, questo finale ci deve vedere protagonisti: abbiamo le qualità per esserlo», è il grande desiderio del tecnico rossonero per le ultime sfide di campionato. «Le partite vanno preparate, giocate e vinte, ma anche pensate una alla volta per non perdere energie preziose», in riferimento alla tensione crescente dell’impegno in Champions contro l’Inter in programma il prossimo dieci maggio. «Adesso la testa è solo sulla sfida alla Roma: il risultato non deciderà la classifica finale ma potrà incidere molto».

I soliti noti

L’importanza del match contro la squadra di Josè Mourinho ha spinto l’allenatore rossonero a scegliere la squadra più affidabile, gli undici giocatori che hanno superato il turno contro il Napoli in Champions League. Pioli spera che Leao cavalchi l’onda positiva e possa decidere anche il confronto con i giallorossi. «I miei giocatori sono come dei figli. Leao in questi anni è il giocatore che è stato più tempo nel mio ufficio, quindi il mio legame con lui è molto forte», ha raccontato Pioli. Il portoghese verrà affiancato da Bennacer e Diaz sulla trequarti: «La posizione di Ismael dipende dagli atteggiamenti della squadra avversaria... Avere giocatori duttili è molto importante per noi: ad esempio, so che Bennacer e Kruni? possono essere spostati di posizione senza problemi». Tutti al servizio di Olivier Giroud che ha recuperato dal problema al polpaccio e giocherà dall’inizio. I due in mediana saranno ancora Tonali e Krunic, mentre in difesa va registrata l’assenza dell’ex Alessandro Florenzi per un attacco febbrile avuto in nottata. Sulla corsia sinistra torna Calabria dopo la squalifica col Lecce, mentre Kjaer, Tomori e Theo Hernandez comporranno il pacchetto arretrato davanti a Maignan. Ancora fuori dai giochi sia Ibrahimovic che Pobega per infortunio. «Ha ancora dolore ma sta diminuendo», ha detto Pioli in riferimento al centrocampista ex Torino. «Non è ancora tornato a lavorare sul campo, dovrebbe farlo settimana prossima. Sta facendo bene e sta crescendo tanto».

Palle inattive

L’undici di Pioli avrà un’attenzione speciale alle palle inattive, una delle armi più importanti a disposizione della Roma. «Hanno una fase difensiva molto solida, compatta e organizzata», ha dichiarato l’allenatore milanista. «In avanti hanno elementi che possono trovare la giocata in un qualsiasi momento, e in casa nel 2023 hanno quasi sempre fatto risultato pieno. Mourinho ha creato un'intensità e un gioco da alti livelli. Non vogliamo farci condizionare dall'ambiente che troveremo, noi pensiamo a giocare la nostra partita e a vincere», ha specificato Pioli in merito al pubblico caloroso che affollerà le tribune dello stadio Olimpico. «Conosciamo le loro caratteristiche e non vogliamo pensare troppo all'andata. Dovremo stare attenti alle situazioni in cui loro sanno incidere, come le palle inattive», in riferimento soprattutto ai due gol subiti dai rossoneri a San Siro nella sfida d’andata.