Milan-Cremonese: la fuga con De Ketelaere

Non è un’ultima chiamata, però forse qualcosa di simile. Suona una condanna a vincere per il Milan, derogare dai tre punti contro la Cremonese stasera è impossibile. Per allontanarsi da un record negativo, mantenere intatta la credibilità e non sporcare lo status di semifinalista europea laddove Pioli sta per bussare con decisione alla porta della finale di Champions League. Meglio non pensare a un Milan attorcigliato su sé stesso, e nemmeno alla possibilità sempre viva di perdere il treno che conta. Non è mai successo, nel nuovo millennio, che la squadra campione d’Italia in carica non si qualificasse alla Champions League nel campionato successivo. Ecco, gli imbarazzi sarebbero notevoli se stasera il Milan si lasciasse sfuggire una buona occasione.

Sprint finale

Gli stessi che toccò con mano proprio il Milan nel 2008: sul tetto d’Europa l’anno precedente, poi quinto posto e successiva esclusione dal salotto buono. Mentre l’ultima volta è successo alla Juve, nel ’99, di avere lo scudetto cucito sulla maglia (giocandosi la semifinale europea, come questo Milan) e mancare l’ingresso alla successiva Champions League. Eventualità alla quale Pioli non vuole nemmeno pensare. C’è però da fare i conti con l’involuzione del momento: il Milan ha tradotto le ultime sedici partite di campionato in appena 21 punti, avendone 1,3 di media a giornata. Bilancio insufficiente – anche se Roma e Inter sono sulla stessa barca – per raggiungere l’obiettivo minimo della stagione. Tanto più che tra stasera e sabato il Milan affronterà le uniche due squadre (Cremonese e Lazio) alle quali non ha ancora segnato un gol quest’anno. Chi si ferma è perduto: sottolinearlo ogni volta, lungo i passaggi della volata-Champions, diventa persino superfluo. Ma il Milan, rispetto a chi si sta giocando il quarto posto – Inter, Roma e Atalanta – è la squadra che ha vinto meno nelle ultime quattro giornate. Un rush finale da fiato corto, in campionato, col pensiero parallelo di uno storico derby da semifinale di Champions.

Nuova chance

A proposito, fermarsi troppo – anzi, carburare a fatica – è stato il problema di De Ketelaere, mai realmente in sintonia con questo Milan. E stasera pronto a sfruttare la chance dal primo minuto che Pioli dovrebbe concedergli. Con il belga titolare a San Siro, le cose sono andate bene solo una volta: si trattava di Milan-Bologna, ricordo perduto in una notte di agosto. Dopodiché, le sconfitte rovinose con Sassuolo e – in Coppa Italia – col Torino. Il grande flop della stagione milanista è un talento inespresso che finora non ha mai lasciato il segno. L’assist in quella partita col Bologna, appunto, poi il vuoto pressoché totale. Le sue ventotto partite di campionato hanno però acceso i riflettori dell’Atalanta, che potrebbe fare un tentativo per l’estate. La dirigenza del Milan, tuttavia, pare intenzionata a concedere un’altra occasione a De Ketelaere il prossimo anno. In attacco, Origi sembra favorito su Rebic. Mentre all’andata con la Cremonese c’era stato l’esordio di Thiaw – unica nota lieta nel mercato estivo del Milan – che stasera sostituirà lo squalificato Tomori. Il centrale inglese, fresco di centesima presenza rossonera, all’Olimpico era anche uscito a metà partita per infortunio ma contro la Lazio ci sarà.