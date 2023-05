Milan-Cremonese, le pagelle dei rossoneri: Krunic prezioso, Leao non incide

Milan-Cremonese 1-1, Pioli (all.): voto 5,5.

Prima volta dall’inizio in casa, quest’anno: Carnesecchi lo anticipa con i piedi in uscita, al tramonto del primo tempo.

Valeri lo grazia sul colpo di testa, mentre Okereke non perdona con il mancino. Il primo tiro nello specchio è letale.

Nel Milan infrasettimanale in salsa belga, se la gioca con De Ketelaere più avanti di tutti in un modulo elastico. Figuraccia evitata nel pieno della volata-Champions.



Dovrebbe procedere col pilota automatico, ma resta sulle sue. E Pioli lo sostituisce. ’assalto milanista della ripresa lo manda in prima linea, prezioso in costruzione.





Esordio da titolare in campionato a San Siro: un po’ discontinuo.





L’urlo del secondo gol consecutivo gli resta strozzato in gola, per il fuorigioco. Gli spunti a destra, dove è propositivo, non mancano affatto. ,5: sua la punizione che vale il pari nel recupero.





Prova a rompere l’inerzia di una partita in cui il Milan attacca a testa bassa. Gol divorato di testa.



È il primo a provarci, partendo da sinistra: Carnesecchi non abbocca al suo diagonale, però pesa l’errore di testa. ltima mezzora senza incidere, soprattutto al momento della battuta a colpo sicuro da angolo quando non centra la porta.





Imperdonabile la pessima scelta di tempo quando si presenta davanti a Carnesecchi. La curva lo acclama, lui risponde con un’altra partita piena di errori. li arrivano pochi palloni, il Milan a quel punto è disordinato e lo svantaggio non aiuta.