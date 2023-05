Milan, bufera social su Pioli per il turn over

MILANO - Il Milan rallenta ancora e ora rischia di sbandare nella corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese, i rossoneri saranno infatti costretti a battere sabato la Lazio. I tifosi rumoreggiano specie sui social e proprio il tecnico Stefano Pioli è finito nel mirino, per il turnover in blocco attuato contro i grigiorossi che ha portato ad una frenata nella rincorsa ai tre posti Champions che restano alle spalle del Napoli. Dopo aver lasciato per strada punti con Bologna, Empoli, Udinese e Salernitana, i rossoneri hanno perso un'altra occasione e nel post gara Stefano Pioli, riguardo il turnover ha detto: "Giroud e Leao? C'erano anche a Roma, ma non abbiamo fatto gol lo stesso. Dobbiamo essere più incisivi, precisi e determinati a sbloccare le gare. Stiamo buttando via dei punti che ci penalizzano in classifica". La partita con la Cremonese ha confermato che il Milan in questo momento può contare su solo 13-14 titolari e quando Pioli non li mette in campo iniziano i problemi. Situazione che cominicia a farsi sempre più delicata: le giornate sono sempre meno e le concorrenti sono molto agguerrite. Urge cambio di rotta...il prima possibile.