Milan, il mercato: giorni caldi per Leao, piace Fresneda

MILANO - Giorni bollenti sul fronte Rafael Leao. Il Milan sta cercando di trattenere l’attaccante con un rinnovo lungo, a cifre quadruplicate rispetto al milione e mezzo di euro che percepisce attualmente. Ma lo scoglio maggiore riguarda il risarcimento che Leao deve allo Sporting Lisbona insieme al Lille, condannato in solido. Ebbene negli ultimi giorni emerge sempre più positività su un possibile accordo tra il club francese e quello portoghese per una cifra attorno ai 22 milioni di euro. Una transazione che darebbe finalmente il via libera a Leao di firmare con il Milan senza più grattacapi di natura legale. Il Milan attende l’evoluzione dei fatti e spera che la trattativa possa chiudersi a breve, in modo da blindare per cinque anni Leao e concludere un capitolo importante per il progetto del club.

Piace un terzino

Nonostante gli obiettivi sul campo siano ancora tutti da decidere, il Milan è già molto attento al prossimo mercato. Maldini e Massara hanno messo gli occhi su Ivan Fresneda, terzino destro del Real Valladolid. Ottime relazioni da parte dei scout rossoneri che sono rimasti affascianti dalla capacità di un 18enne di saper gestire con autorevolezza la fascia destra in un campionato importante come la Liga. Fresneda è legato da una clausola da 40 milioni di euro che però perderà valore in caso di retrocessione de Real Valladolid. Inoltre il club di appartenenza lo lascerebbe partire per una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro. Il Milan per mettere le mani sul giovane terzino dovrà superare la concorrenza di squadra importanti come l’Arsenal e il Borussia Dortmund. Fresneda potrebbe essere l’acquisto giusto per la corsia destra, un giovane promettente da inserire alle spalle di Calabria e Florenzi, mentre Sergiño Dest lascerà sicuramente le squadra rossonera al termine del prestito e tornerà a Barcellona. Era stato preso in extremis per sostituire l’infortunato Florenzi, ma non è mai stato utilizzato con frequenza da Stefano Pioli.