Milan, gli ultras disertano la trasferta di Torino con la Juve: il motivo

Gli ultras del Milan, insieme all'Associazione Italiana Milan Clubs, hanno deciso di disertare la trasferta di Torino con la Juventus, in programma il prossimo 28 maggio. Nel comunicato si legge che "la scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80 euro!!!), e dalle modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che a tutto ci sia un limite! La direzione intrapresa da molte società sui prezzi dei biglietti sta portando la gente (famiglie in primis) lontano dagli stadi".