Maldini e il no a Dybala: "Facile da prendere, ma non era giusto per noi"

MILANO - Delusione in casa Milan per il mancato approdo in finale di Champions League . Al termine della gara contro l'Inter, vinta dalla compagine di Inzaghi grazie alla rete di Lautaro , anche Paolo Maldini ha analizzato il match svelando anche un r etroscena di mercato che riguarda Paulo Dybala.

Il retroscena di mercato su Dybala

Alla domanda se alcuni profili, come quello di De Ketelaere, abbiano bisogno di crescere Maldini ha così risposto: "De Ketelaere è un esempio. Sarebbe stato molto più facile e molto meno oneroso per noi andare su uno come Dybala. Sarebbe stato giusto per il nostro progetto e condiviso dalla proprietà? No. Abbiamo un'idea, vogliamo costruire una squadra giovane e prendendo i giovani a volte rischi. Così è stato per Tonali al primo anno e per Charles in questo. Ma è l'idea di calcio e investimenti che condividiamo con la proprietà".