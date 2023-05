Juve, due giocatori del Milan spaventano i bianconeri

Si avvicina la partita tra Juve e Milan , valida per la 37^ giornata di Serie A. Il big match dell’Allianz Stadium , in programma domenica 28 Maggio alle 20:45, vedrà affrontarsi due squadre con obiettivi stagionali diversi, i cui percorsi sono accomunati da alcune affinità - come le semifinali raggiunte nelle rispettive competizioni europee. I punti di questa gara peseranno molto per entrambe le formazioni, ma tra le fila della squadra di Pioli ( RIVIVI QUI LA SUA CONFERENZA ) ci sono due giocatori che in passato hanno già saputo far male alla Juve.

Juve-Milan, due giocatori "spaventano" i bianconeri

Il Milan è ancora in corsa per un posto in Champions League, mentre la Juve cercherà di fare punti per aprire uno spiraglio tra il quinto e sesto posto (LEGGI QUI LE PAROLE DI ALLEGRI). Due obiettivi diversi che porteranno a una partita ad alta intensità. Ci sono però due giocatori della squadra di Pioli che non hanno mai sentito questa pressione contro i bianconeri. Si tratta di Rebic e Tomori. Il primo, infatti, è il calciatore di Serie A ad aver segnato più gol contro la Juve dalla stagione del suo arrivo in Italia (2019/20), con ben 4 reti messe a segno. Restando sulle marcature personali, invece, il difensore inglese ha realizzato entrambi i suoi gol in campionato proprio nelle partite contro la Juve, che dovrà stare attenta a questi due giocatori.