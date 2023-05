Allegri e Pioli, destini incrociati: tutti i numeri da ex

Quella tranon sarà solo la partita potenzialmente decisiva per gli obiettivi stagionali delle due squadre. Ad oggi, gli uomini dicercano di inserirsi tra il quinto e il sesto posto, mentre la formazione di Pioli vuole assicurarsi l’accesso in Champions League. Tuttavia, c’è stato un tempo in cui i due allenatori si sono trovati a maglie invertite rispetto a quella che sarà la gara in programma domenica sera all’Allianz Stadium.