Milan, le parole di Pioli sul rinnovo di Leao

MILANO - Alla vigilia delll'ultima di campionato contro l' Hellas Verona , è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Milan , Stefano Pioli . Tra i diversi temi toccati dal tecnico rossonero, anche quello relativo all'ufficialità del rinnovo del contratto di Rafael Leao : "Partiamo dai complimenti ai dirigenti, perché il rinnovo di Rafa era una cosa molto sentita. Ero molto fiducioso perché sapevo quali erano le volontà del club e del ragazzo . Oggi scherzavo con Rafa e gli ho detto che è stato nel mio ufficio 178 volte. Leao ha un potenziale incredibile, ha bisogno di fare esperienze negative e positive. Il suo percorso non è terminato. Con lui c'è un bel rapporto, così come con tutta la squadra. Domani farà loro i complimenti."

La conferenza stampa di Pioli

"Dobbiamo battere il Verona perché siamo il Milan e giochiamo in casa. Vincendo saremmo insieme al Napoli la squadra con più punti fatti in casa - aggiunge Pioli - . Mercato? A breve incontrerò i dirigenti per parlare di mercato. Approfondiremo meglio la situazione di Brahim Diaz. Dal mercato devono arrivare giocatori forti e intelligente. Kamada? Non è un giocatore del Milan, ma lo conosco e so che è un giocatore intelligente. De Ketelaere andrà all'Europeo U21 con il Belgio, avremo modo di fare le dovute valutazioni nei prossimi giorni". Infine sulla stagione rossonera: "L'8 di Maldini generoso, io a scuola mi accontentavo del 7. Questo è il mio voto alla stagione. Ho sempre avuto fiducia nel gruppo. Errori? Non credo di averne fatto solo uno, sono fin troppo autocritico con me stesso".