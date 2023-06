Milan, Savicevic contro la società: "Non capiscono, il calcio non è Nba"

ISTANBUL - "Non capiscono, il calcio non è come l'Nba ". Sono le parole di Dejan Savicevic , ex fantasista del Milan e oggi presidente della Federcalcio montenegrina, parlando della situazione della società rossonera dopo l'addio a sorpresa di Paolo Maldini .

Savicevic contro la società: "Non capiscono"

"Non mi aspettavo l'addio di Maldini - le parole di Savicevic ai microfoni di Sky Sport che si trova a Istanbul per la finale di Champions League - Il Milan ha vinto lo scudetto lo scorso anno quando nessuno se l'aspettava. Cosa sia successo adesso non si sa. Negli Stati Uniti vivono lo sport in modo diverso rispetto a noi: non capiscono, non si può giocare a calcio come in NBA".

Savicevic sulla finale City-Inter

Poi anche un commento sulla finale di Champions League: "È difficile che l'Inter vinca, il City è molto forte. Guardiola è il miglior allenatore al Mondo, è strano che il City non abbia vinto la Champions già lo scorso anno. Nessuno gioca come loro. C'è qualità maggiore nel loro centrocampo con Bernardo Silva, Grealish, Gundogan e De Bruyne. Nell'Inter ci sono anche grandi giocatori come Barella, Lautaro e Brozovic".