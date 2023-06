Milan, Leao punge l'Inter: "Champions al City? Contento per una cosa"

ROMA - Rafael Leao, fresco di rinnovo con il Milan , manda un messaggio d'amore al club rossonero direttamente dal ritiro della nazionale portoghese: "La decisione di rinnovare l'avevo presa da tempo e l'avevo comunicata ai dirigenti. Sono arrivato a 19 anni e da subito mi hanno sostenuto e aiutato a diventare il giocatore che sono oggi, per questo non ho mai pensato di andar via, voglio continuare a essere un giocatore importante per il presente e per il futuro del Milan".

Leao, frecciata all'Inter

L'attaccante si sta preparando con la sua nazionale per le sfide con Bosnia e Islanda valide per le qualificazioni europee: "La Bosnia giocherà come se fosse una finale, bisogna stare attenti a Dzeko che continua a fare la differenza anche nel suo club". E a proposito del club di Dzeko, Leao non ha mancato di sottolineare la sua felicità per la sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City dei suoi connazionali Ruben Dias e Bernardo Silva: "Sono molto felice per loro, ma mi dispiace non esserci stato io con la mia squadra a contendergli la finale. Conquistare la Champions è un sogno per ogni calciatore e io sono molto felice per i miei compagni di nazionale".