Berlusconi, l'omaggio della Curva Sud del Milan ad Arcore

MILANO - Sono oltre 200 i tifosi della Curva Sud del Milan che si sono presentati ad Arcore per rendere omaggio a Silvio Berlusconi , il presidente più vincente della storia del club rossonero scomparso lunedì mattina . Ciascuno di loro teneva una rosa in mano sollevata verso il cielo.

Berlusconi, il corteo dei tifosi del Milan

Così si sono presentati in corteo davanti a Villa San Martino, dove hanno fatto partire un coro in onore dello scomparso ex patron del Milan: "Un presidente, c'è solo un presidente". A seguire, dopo un lungo applauso, il corteo è ripartito lasciando Villa San Martino.