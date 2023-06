Lady Maldini, il post sui social scatena i tifosi rossoneri sulla cessione di Tonali

MILANO - È caos in casa Milan . A poche settimane dall'improvviso divorzio con Maldini e Massara , la proprietà sta per liberare un altra delle colonne portanti della squadra rossonera, ovvero Sandro Tonali . Il centrocampista, uno dei simboli di questo Milan , sta per trasferirsi al Newcastle : manca solo l’accordo definitivo tra la squadra inglese e il club rossonero sulla cifra totale dell’affare. Tifosi furiosi sui social , dove anche un'altra persona ha lanciato un messaggio particolare .

Il messaggio di lady Maldini scatena i tifosi

Si tratta di Adriana Fossa, moglie di Paolo Maldini, che ha pubblicato alcune immagini dell'ex direttore tecnico rossonero con la scritta: "Non tutti i mali vengono per nuocere", in spagnolo. Lo strappo con il Milan fa ancora rumore e la tempistica con cui è stato pubblicato ha portato i tifosi ad interpretare il messaggio come un riferimento alla proprietà del Milan. Il messaggio è arrivato infatti mentre si sta concludendo la trattativa per l'uscita di Sandro Tonali, che ha accettato l'offerta da otto milioni a stagione ed è ormai vicinissimo al Newcastle. La partenza di Tonali ha lasciato i tifosi rossoneri confusi e furiosi ancora una volta contro la proprietà, dopo quanto successo con Maldini e Massara.