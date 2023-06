Tifosi del Milan furiosi: spopola l’hashtag #Cardinaleout

Via l’ideale collante tra passato, presente e futuro - Paolo Maldini - e primo giorno d’estate con un Tonali in meno. Basterebbe questo, per centrifugare il malumore dei tifosi milanisti venti giorni dopo la fine del campionato e le lacrime di commozione versate nell’addio al calcio di Ibrahimovic . Ma c’è dell’altro, con il mercato (della concorrenza) in piena evoluzione. Trasformare la malinconia del caso in incredulità, miscelando la sfiducia verso chi ha in mano il timone della società, è stato un attimo. E in questi giorni il megafono della delusione, rigorosamente via social, viene condensato nell’hashtag che appare come tendenza su Twitter. «#Cardinaleout» , il messaggio che resta un eloquente presa di posizione sull’operato del proprietario milanista, spopola nelle giornate in cui il mercato non porta novità confortanti. I tweet avvolti da questo slogan, a ieri arrivavano ben oltre i quattromila. Un dispiegamento di forze che illustra lo stato d’animo dei tifosi.

Milan, il remake è peggio

Essersi fatti sfilare anche Thuram junior - un possibile colpo a parametro zero, che ricalca la linea imboccata dalla società - porta con sé tutta l’amarezza del tifo rossonero. Il Milan sta rimettendo insieme le idee, dopo il cambio della guardia tra gli uomini-mercato. Se non altro, stavolta non c’è stata la snervante attesa di un anno fa quando Maldini e Massara rimasero in stand-by per tutto giugno. Arrivando fino all’orlo della scadenza contrattuale, prima del via-libera a continuare come dirigenti del Milan. Peggio che un semplice remake da smarrimento di inizio estate, questo. Lo scenario è comunque quello di un mercato in salita. Non ci voleva proprio, perdere un altro derby. Per giunta a poche ore dalla dolorosa cessione di Tonali al Newcastle. Dure da far digerire, certe scelte, ai tifosi che si erano fatti la bocca buona a un Milan da semifinale di Champions League.

Milan, le particolari avvisaglie

Così il pensiero corre veloce all’ultima giornata di campionato: quel Milan-Verona del 4 giugno in cui lo striscione della Curva Sud esprimeva con chiarezza il pensiero dei tifosi verso la proprietà. «Un altro anno è passato, è ora di mercato. Società vogliamo il salto di qualità». Le avvisaglie del sentimento popolare, attorno al Milan: quasi un mese più tardi, i rallentamenti nella costruzione del futuro non suonano affatto come sorprendenti.