Leao, frecciata al Milan: "Tonali è forte, non mi aspettavo la cessione"

Il milanista Rafa Leao si gode gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro in vista della nuova stagione. Il portoghese molto attivo sul web e sui social, ha pubblicato un video sul suo canale YouTube dove parla della cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Ecco cosa ha detto: "Non mi aspettavo che Tonali partisse, perchè è un giocatore forte e importante per il Milan. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l'erede di Gattuso, perchè è milanista fin da piccolo: io lo avrei voluto vedere qua ancora per tanti anni. Abbiamo un buon rapporto, gli auguro fortuna e tanto successo nella sua nuova avventura".