Tonali: "Addio al Milan? La scelta più difficile della mia carriera"

Tonali: "Spero un giorno di poter tornare"

“Lasciare il club è stata la scelta più difficile della mia carriera- spiega Tonali -. Il Milan mi ha accolto e trattato come un figlio, lo ringrazierò per tutta la vita. È una scelta che andava fatta e l'ho fatta nel momento giusto. Voglio bene a tutte le persone che hanno lavorato con me, li guarderò in televisione e continuerò a fare il tifo per loro. È stata un'estate lunga e questa decisione non è frutto solo di una stagione. È stato un cammino fantastico con il Milan, spero un giorno di poter tornare a Milano e vedere i miei tifosi sorridere".

Tonali sull'addio di Maldini e le parole di Leao

Poi Tonali ha negato che la sua decisione sia stata condizionata dall'addio di Maldini: "Non c'entra. Paolo per me è stato importantissimo, soprattutto durante la mia prima stagione a Milano. È stato e resta un punto di riferimento per noi ragazzi”. Infine su Leao, che aveva lanciato una frecciata al club negli scorsi giorni: "All’inizio è rimasto sorpreso, poi ha capito la mia scelta. Resteremo in contatto, siamo grandi amici".