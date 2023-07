Multiproprietà, il responso Uefa sul Milan in Champions: la decisione

Tonali, le parole sull'addio di Maldini al Milan

Uefa, la decisione sul Milan in Champions

L'organo di controllo finanziario Uefa ha espresso il suo responso: il Milan non avrà problemi per iscriversi alla Champions League. La decisione è mossa dal fatto che, spiega l'Uefa, "Nessun club detiene titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club. Inoltre, nessun club è membro di un altro club che partecipa a una competizione UEFA per club, nessuno ha alcun potere o è contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club, nessuno ha il controllo o un'influenza decisiva su più di un club in una competizione UEFA per club. Inoltre, come ulteriore prova della loro indipendenza, tutti i club interessati hanno accettato le seguenti condizioni: i club non si trasferiranno tra loro i giocatori, a titolo definitivo o in prestito, direttamente o indirettamente, fino a settembre 2024; i club non stipuleranno alcun tipo di cooperazione, accordi tecnici o commerciali congiunti; i club non utilizzeranno scouting congiunto o database dei giocatori".