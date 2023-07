Milan, le parole di Pulisic: "Ecco cosa mi ha detto Pioli per convincermi"

Una scelta semplice, dettata dal progetto milanista. Christian Pulisic è convinto della propria decisione. L’esperienza al Chelsea non è stata convincente, e per questo si è voluto rimettere in gioco nel campionato italiano. "Sono molto felice di essere qui e di essere tornato ora negli Usa in questo ritiro prestagionale - ammette il centrocampista - è stata una settimana piena per me, sono arrivato in Italia dal Chelsea e poi sono volato qui negli States. Adesso voglio essere parte integrante di questa squadra".