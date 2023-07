Leao svela il messaggio di Ibrahimovic al Milan: "Ci ha scritto su WhatsApp"

MILANO - Rafa Leao, dal ritiro del Milan negli Stati Uniti, torna sui passi che lo hanno portato al rinnovo con i rossoneri: "Ho firmato per 5 anni, voglio stare qui e vincere molto", ha raccontato il portoghese. "Il sogno di vincere lo scudetto l'ho realizzato, ora manca la Champions. Sono orgoglioso del fatto che avrò il 10 sulle spalle. Quest'anno, dal portiere all'attaccante siamo tutti forti". "Col Milan è un patto d'amore, non numerico", ha proseguito a Sky il portoghese che da questa stagione indosserà la maglia numero 10. Rinnovo che è arrivato a inizio giugno: "Nella mia testa avevo già preso la decisione, non ho pensato tanto. Era solo una questione di 'timing'. Prima della firma del contratto volevo conquistare la finale di Champions League ma non ci siamo riusciti. In generale è stato un anno importante per me, perché ho dimostrato quello che so fare".