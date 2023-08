Il Milan prepara l'esordio a San Siro con la carica dei 72mila tifosi

MILANO - C’è sempre grande fascino per l’esordio casalingo e oggi tocca anche al Milan. Dopo aver battuto 2-0 il Bologna in esterna, stasera sono previsti oltre 72 mila spettatori ad accogliere i rossoneri al debutto a San Siro. «Per noi giocare a San Siro significa essere felici e in un posto sicuro. Siamo contenti di tornare davanti al nostro pubblico, non è una sorpresa che siano così tanti ad attenderci, faremo di tutto per renderli felici», ha detto l’allenatore Stefano Pioli, pronto alla prima sfida tra le mura amiche. «I nuovi saranno contenti e rimarranno impressionati, i nostri tifosi sono unici e i ragazzi proveranno emozioni che sono destinati a ricordare ». Di fronte c’è il Torino di Ivan Juric, che al Milan ha sempre dato molto fastidio: «Conosciamo le difficoltà che il Torino può creare ma sappiamo anche come affrontare la partita, c'è molta concentrazione e voglia di sfruttare il fattore casalingo», ha spiegato il tecnico rossonero. Il Milan punta a concludere queste prime tre gare prima della sosta con il maggior numero di punti possibili. Il calendario non è semplice e per questo Pioli ha alzato la soglia dell’attenzione: «Loro ci hanno sempre dato del filo da torcere, è una prova molto tosta . Affrontiamo una squadra che nelle ultime quattro trasferte ha vinto quattro volte perciò la nostra prestazione deve essere di alto livello con e senza palla».

Milan, l’organico va alleggerito

La rosa del Milan prevede ancora qualche uscita, l’idea di Pioli è avere al massimo 25 giocatori a disposizione, mentre ora ce ne sono ancora trenta. «Nella mia testa e in quella della dirigenza 30 giocatori sono troppi, vorremmo doppi ruoli e poi attingere dai giovani della Primavera». Qualche movimento è ancora possibile, specialmente in attacco: «Da allenatore preferirei che il calciomercato finisse prima dell'inizio del campionato e continuo a non capire perché non si trovi una soluzione. Per quanto riguarda noi, ho un club organizzato e preparato per cogliere le eventuali occasioni».

Milan, Leao ancora a secco

Nella prima partita contro il Bologna il gol non è arrivato per questione di centimetri, Rafa Leao è stato frenato dal palo altrimenti avrebbe bagnato l’esordio con la rete. Ci riproverà stasera, davanti al suo pubblico. «Rafa sta migliorando di anno in anno, lavora in modo continuo, positivo e partecipativo», ha spiegato Pioli. «A livello difensivo vorrei che facesse qualche rincorsa in meno ma solo perché ciò vorrebbe dire che ha preso la posizione migliore in anticipo. Però sono convinto che crescerà anche in questo». Il portoghese, Pulisic e Giroud andranno a comporre il tridente offensivo che stasera affronterà il Torino. Anche l’americano va a caccia della prima rete casalinga, e ha nel mirino l’obiettivo di conquistare subito la nuova tifoseria.

Milan, una garanzia olandese

In mediana il trio sarà formato da Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. Quest’ultimo è un giocatore atipico: parte da centrocampo ma s’inserisce in area avversaria per trovare la giocata giusta per i compagni: «Tijjani è intelligente, lavora, si muove molto e ci garantisce tante soluzioni», ha detto l’allenatore in conferenza per elogiare l’olandese. Infine, la difesa che affronterà i granata sarà composta da Calabria, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez.