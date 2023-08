Milan, il club e Pioli bruciano le tappe

MILANO - Bisogna riconoscerlo senza ipotecare alcun giudizio definitivo: è stato fin qui un Milan davvero sorprendente. E non certo perché il punteggio pieno in classifica rappresenti una traccia per il futuro. I pronostici confezionati dalle società specializzate in scommesse, in materia, non sono mai stati molto favorevoli a Pioli, abituato al destino di underdog. È stato sorprendente il mercato realizzato dalla coppia Furlani-Moncada a dispetto di molti pregiudizi (coltivati specialmente nelle chat dei tifosi così detti “evoluti”) e della partenza (cessione di Tonali per 80 milioni) interpretata come il vago sospetto che Gerry Cardinale volesse incassare moneta senza far vedere cammello. È stato inoltre sorprendente il gran numero di cessioni realizzate, quasi a segnalare il cambio di passo rispetto alla passata gestione accusata di non riuscire nell’impresa, valorizzando lo zoccolo duro costruito e anzi arricchendolo.