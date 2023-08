Milan, Giroud pazzo per l'equitazione: agli Europei di salto ostacoli con tutta la famiglia

Non solo pallone, ma anche equitazione. A casa di Olivier Giroud c'è un'altra grande passione, oltre al calcio: i cavalli. L'attaccante rossonero, già capocannoniere di queste prime due giornate di Serie A con ben tre gol, ha portato la sua famiglia all'Ippodromo Snai San Siro per la giornata inaugurale degli "Italia. Open to Meraviglia - Fei Jumping European Championship Milano 2023".