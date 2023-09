Leao leader del Milan per puntare allo scudetto

MILANO - Quando Leao si mette a pilotare il Milan, non resta che pensare in grande. Come due sere fa a Roma, per esempio. Attrezzandosi a un attacco da miscela esplosiva. Mancava solo il portoghese in questa partenza lanciatissima . Non è nemmeno il caso di scusarsi per il ritardo. La carburazione comporta questo, il Milan a punteggio pieno sta viaggiando in automatico. Ma un Leao così mette con naturalezza gli stessi pensieri da scudetto di due anni fa a Pioli e squadra. Andare alla pausa a punteggio pieno basta e avanza , in questo momento. Con vista su un derby che potrebbe essere un affare tra capoliste. Il Leao che sa rendersi imprendibile ha dettato legge nella Capitale. Si è sbloccato anche il ragazzo che un anno fa aveva con sé il tormentone legato al rinnovo contrattuale: la storia infinita, o giù di lì, mentre quel Leao aveva in cantiere la propria miglior stagione in fatto di gol. Anche l’anno scorso, in realtà, rompeva il ghiaccio alla terza giornata: magari è di buon auspicio per fare altrettanto bene con il Milan.

Leao si riprende il Milan

Due assist contro il Torino, poi un gol dei suoi contro la Roma. Leao si è preso l’Olimpico, i numeri esaltano pure Giroud che allo stesso modo fa brillare un reparto atomico. Dove ha preso ampia dimestichezza anche Pulisic. Olivier è il solito distributore automatico di gol, a suon di record: non era ancora capitato al francese di segnare per sei giornate consecutive (c’è di mezzo anche il finale dello scorso anno) in campionato. Tra Leao e un derby da protagonista - come quello della scorsa stagione, che proprio oggi compie un anno - c’è invece il doppio impegno di qualificazione agli Europei: la nazionale portoghese chiama, Leao contro Slovacchia e Lussemburgo può lanciare nuovi messaggi all’Inter. Punita, a settembre del 2022, con una doppietta. Del resto, l’attacco del Milan - al quale da venerdì si aggiunge Jovic - gira con facilità. Una squadra che ha già prodotto otto gol in tre giornate, pronta a gettare la maschera, introduce la propria candidatura allo scudetto in questo modo. Con un Leao al massimo, come ha dimostrato la prodezza di Roma. Il pre-campionato aveva un po’ normalizzato il portoghese: nessun gol, lo stesso era successo a Bologna. Col Torino un crescendo, la prova generale. Quindi il tocco magico, alla Leao. Permettendo al Milan di impadronirsi del primo scontro diretto della stagione: ce ne sarà un altro alla ripresa e Leao ha già scaldato il motore, altroché.

Leao, la responsabilità della maglia numero 10

Le ultime istantanee della scorsa stagione portavano un Leao sorridente e col rinnovo appena firmato. In più, la doppietta al Verona nella notte in cui il popolo di San Siro salutava Ibrahimovic. Passaggio di consegne, quella volta? Interpretiamola anche così, magari. Ora c’è senz’altro un ragazzo col numero dieci sulle spalle che fa della continuità il proprio ingrediente-base. E quelle responsabilità che lui stesso sente di avere. Ben oltre una caviglia ancora dolorante: ieri Leao ha consegnato ai social un’immagine eloquente, collegata a Roma-Milan di venerdì. Da ieri mattina, poi, il restyling dell’attacco è completo: ha lasciato il Milan anche Origi - come Ballo-Tourè, finito al Fulham a titolo temporaneo - per andare in prestito al Nottingham Forest.