Loftus-Cheek: "C'è una chiave per vincere il derby. E su Lautaro e Giroud..."

MILANO - Ruben Loftus - Cheek è stato uno degli acquisti che si è messo più in mostra in questo strepitoso avvio di campionato del Milan , primo a punteggio pieno. Il centrocampista inglese arrivato dal Chelsea, a DAZN Heroes, ha ripercorso questo primo periodo in rossonero, non prima di aver parlato del derby di sabato con l' Inter : "Non vedo l'ora di giocare il derby, loro sono molto forti, ma lo siamo anche noi. C'è sempre un modo per battere l'avversario e noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere" ha spiegato Loftus Cheek. " Giroud - Lautaro ? Sono due giocatori diversi, ma personalmente mi adoro giocare con Olivier perchè è bravissimo a tenere palla. Mi piace lanciarmi alle sue spalle perchè so che arriverà una sponda nel punto perfetto, è un ottimo riferimento ed è bravissimo a segnare di testa. Lautaro non l'ho visto molto, arrivando dalla Premier, ma sembra un finalizzatore letale. Sono sicuro che nel derby lo vedrò di più".

Loftus-Cheek: "Pioli mi vuole dominante a centrocampo"

"Ruolo preferito? Ho giocato in molti ruoli nella mia carriera, ma negli ultimi due anni l'ho fatto prevalentemente in posizione difensiva, anche se per me non era naturale" ha ammesso il centrocampista del Milan. "Mi è sempre piaciuto avere la palla tra i piedi e la libertà di creare ed essere determinante. Nelle ultime stagioni non l'ho potuto fare e non mi rendeva felice, mentre ora gioco in una posizione dove sono più libero e mi sento bene". La chiosa di Loftus-Cheek è sulle aspettative di Pioli: "Vuole che io sia dominante fisicamente a centrocampo e penso che una delle mie caratteristiche sia la capacità di superare molti giocatori con forza, velocità e potenza. È qualcosa su cui faccio molto affidamento e più riesco a mostrarlo in campo, più riesco a essere dominante per aiutare la squadra".