Milan, un ko storico nel derby: mai nessuno aveva fatto peggio. Il dato che affossa Pioli

MILANO - Il Milan va ko nel derby contro l'Inter e resta alle spalle dei nerazzurri in classifica. I nerazzurri si impongono con un netto 5-1, grazie alla doppietta di Mkhitaryan e alle reti di Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Brutto ko per gli uomini di Pioli, che ad inizio ripresa avevano segnato la rete del momentaneo 2-1 con Leao.

Milan, un ko storico

Una sconfitta pesante, nel risultato, per il morale e dal punto di vista storico. L'Inter trionfa ancora nella stracittadina, dopo le due vittorie in campionato dello scorso anno (3-0 e 1-0) e i due successi nelle semifinali di Champions League (2-0 e 1-0). Mai nella storia, il Milan aveva perso cinque derby consecutivi. Un record negativo per Stefano Pioli.