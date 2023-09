Pioli svela il motivo della visita di Ibrahimovic. Poi su Tonali: "Lo accoglierò così"

MILANO - Riscatto immediato: in casa Milan è la parola d'ordine dopo il pesante ko nel derby con l'Inter: "La sconfitta nel derby è stata una delusione ma siamo all'inizio della stagione e domani abbiamo una occasione per dimostrare che non siamo quelli dell'ultima partita. Sono in debito con i tifosi. L'anno scorso ci hanno sempre sostenuto anche quando avevamo giocato sempre male. Sono in debito con loro perché sono l'allenatore che ha perso più derby.", ha commentato il tecnico rossonero Stefano Pioli ai microfoni di Sky. "Siamo in un girone tosto - prosegue Pioli in vista del match con il Newcastle - ma tutto è possibile, siamo il Milan e alleno un gruppo consapevole, forte e unito. Noi viviamo di queste emozioni, in positivo e in negativo. Dopo il derby sui giocatori non sono intervenuti, serve dimostrare fare e dimostrare. E abbiamo la possibilità di fare una bella stagione".