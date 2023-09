Retroscena Ibrahimovic, il Milan gli propone di tornare: cosa ha risposto

Dopo la singolare partecipazione alla vigilia del debutto in Champions, giusto dopo la disfatta nel derby, ieri Ibrahimovic era pure a San Siro . La sua “cura”, però, non è servita, visto che un Diavolo certamente sfortunato non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Newcastle . In giornata, invece, lo svedese aveva incontrato Cardinale in un hotel del centro di Milano . Si è trattato di un colloquio cordiale, nel quale si sarebbe parlato pure della possibilità di riportare l'ex-attaccante nel club come brand ambassador o con un ruolo da definire in corsa. Ibra, però, avrebbe declinato la proposta . In questo momento, preferisce prendersi tutto il tempo necessario per decidere cosa lo attende nel futuro, continuando nel frattempo ad occuparsi delle sue attività extra-calcio. Ciò non toglie comunque che, più avanti, non possa esserci una sua apertura per una collaborazione.

Ibrahimovic resta in orbita Milan

In ogni caso, la sensazione è che Ibrahimovic continuerà a restare vicino all’ambiente milanista. Insomma, lo si rivedrà ancora allo stadio. E il blitz dell’altro giorno a Milanello non resterà isolato. Magari si studieranno tempistiche migliori, perché quella visita post-derby ha finito per innescare molteplici interpretazioni, non tutte favorevoli alla posizione e al ruolo di Pioli. La verità è che lo svedese, anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, resta una figura ingombrante. E se, nella sua seconda avventura a Milanello, aveva più o meno la libertà di fare tutto quello che voleva , o ra, forse, è il caso di fissare qualche paletto.

Milan, serata speciale per Tonali

Ieri, comunque, è stata anche la serata di un altro . Tonali, infatti, è tornato per la prima volta a San Siro (in Nazionale era infortunato) dopo la cessione al Newcastle. L’accoglienza dei tifosi rossoneri gli ha riservato tutti gli onori: applausi, cori, fino all’ovazione al momento della sostituzione. Probabilmente è stato troppo per il centrocampista, apparso condizionato dall’emozione durante la partita. «Me la sono goduta tutta, è stata una giornata che ricorderò per sempre – ha ammesso Tonali, negli spogliatoi, con i lucciconi negli occhi -. Mi sono emozionato. E non lo dico per farmi sembrare bello con la gente. Non ho mai nascosto il sentimento che provo per questa squadra. Lo stesso girone del Milan? Speravo di no e speravo di sì, perché comunque volevo tornare qui. Ma è stato difficile farlo con un’altra maglia».