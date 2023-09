Milan, il messaggio di Leao è un mistero: tifosi preoccupati sui social

MILANO - Un segnale indecifrabile, come un colpo di tacco mal riuscito. L’attaccante portoghese Leao spiazza tutti pubblicando sul proprio profilo Instagram uno scatto con tre emoticon incomprensibili. Dopo il pareggio casalingo contro il Newcastle - nell’esordio di Champions League - l’attaccante ha ricevuto numerose critiche per una giocata di tacco che sarebbe potuta essere risolutiva. In tanti hanno criticato la scelta del giocatore che ha provato a segnare con un virtuosismo che può non è riuscito.