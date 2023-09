Pioli su Leao: "Per crescere ecco cosa deve fare"

Tre punti cercasi. Dopo il ko nel derby con l' Inter e il pari in Champions col Newcastle , l'imperativo in casa Milan è la vittoria. Avversario di giornata, domani alle 15 a San Siro, il Verona di Marco Baron i. Le parole della vigilia di Stefano Pioli : "Per noi c'è solo la partita col Verona, squadra intensa e aggressiva. E' importante approcciare bene -ammette il tecnico rossonero- e tornare a conquistare i tre punti. Sto facendo le scelte per vincere. Tutti scalpitano ed è giusto così, poi ci sarà la possibilità di cambiare in corsa. Chi gioca meno deve stringere i denti ma giocheremo così tanto che ci sarà posto per tutti. La squadra sta bene, è convinta di quello che fa ed è vogliosa di fare la partita giusta domani".

Pioli: "Leao ha più responsabilità ma sta diventando maturo"

Pioli ha poi paralto dei singoli. Così su Leao: "Leao sta facendo un percorso importante e sta facendo di tutto per trasformarsi in un campione. Deve gestire meglio alcune situazioni di gioco, ora ha più responsabilità, ma sta diventando più maturo. Non bisogna dare troppe responsabilità ad un singolo giocatore. Noi ragioniamo sul fatto che un errore sia un errore di tutti. Cosa deve fare per crescere? Per diventare un campione deve sapere gestire le situazioni. Sta facendo passi importanti. Come sta Giroud? Molto bene ma va gestito. Jovic? Sa giocare a calcio, può darci delle soddisfazioni".

Pioli: "Ecco quando tornano Maignan e Kalulu"

Il tecnico rossonero ha commenttoa pure gli infortuni di Maignan e Kalulu: "Maignan sta meglio, non ha avuto lesioni, ma solo un affaticamento. Giocando così tanto, stando fermi una settimana si può saltare tre partite o magari solo una. Vedremo quando starà fermo, ma non dovrebbe essere un infortunio lungo. Kalulu? Ha avuto una piccola lesione, quindi non ci sarà nelle prossime tre partite".