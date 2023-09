Pioli si gioca l’altro Milan: in panchina Leao e Giroud, c’è un esordio

MILANO - Il tour de force che vivrà il Milan nei prossimi dieci giorni ha portato il tecnico Stefano Pioli a prendere decisioni importanti per la sfida odierna a Cagliari. Il Milan , che ieri ha svolto l’ultimo allenamento prima della partenza per la Sardegna, giocherà oggi alle 18.30 con qualche variazione rispetto alla partita vinta in casa contro il Verona. L’allenatore ha deciso di cambiare gran parte dell’attacco, concedendo un turno di riposo a Leão e Giroud. Infatti dopo averle giocate tutte, la punta francese dovrebbe finalmente riposare e lasciare il posto di centravanti a Noah Okafor, alla sua prima da titolare. Lo svizzero si è guadagnato la possibilità di cominciare dall’inizio con buoni allenamenti e con un paio d’ingressi positivi sia con la Roma che recentemente contro l’Hellas. Inizialmente non è stato coinvolto nelle rotazioni perché ha svolto un programma di recupero dopo un problema accusato sul finire della scorsa stagione con il Salisburgo. Ha iniziato leggermente in ritardo la preparazione col Milan ma ora che si è rimesso al pari con gli altri attaccanti è pronto per dare il suo contributo e cercare la prima rete in serie A. Sarà un esordio importante per Okafor, perché al momento è lui il vice Giroud . L’altro attaccante, ovvero Luka Jovic, non è stato nemmeno convocato per la partita. L’ex Fiorentina e Real Madrid è rimasto a Milanello a lavorare per riprendere la miglior condizione atletica. D’altronde l’aveva ammesso anche il serbo in sede di presentazione, non ha ancora i novanta minuti e dopo la partita contro il Verona ha sentito la fatica del match.

Esordio

Mike Maignan invece ha recuperato dal fastidio fisico ma Stefano Pioli ha deciso, in accordo col giocatore, di non affrettare i tempi e non prenderà parte alla trasferta in terra sarda. Probabilmente è anche un premio per Marco Sportiello che ha svolto un ottimo lavoro in assenza di Maignan sia col Newcastle (salvando nel finale) che contro l’Hellas. A centrocampo potrebbe esserci l’esordio assoluto di Yacine Adli in questa stagione, finora mai un minuto per il francese. Con l’assenza di Krunic per infortunio, Pioli ha scelto Adli nel ruolo di play, mentre Reijders e Loftus-Cheel saranno le due mezzali. Una grossa occasione per l’ex Bordeaux visto il poco utilizzo in questi mesi.

Rientri

Sono stati recuperati e convocati sia Theo Hernandez che Davide Calabria, due buone notizie per Pioli che ora può tornare al 4-3-3 avendo la possibilità di schierare più terzini. Il capitano e il vice sono a disposizione, ma con ogni probabilità giocherà dall’inizio solo il francese, mentre Calabria potrebbe entrare nella ripresa per prendere il posto di Florenzi. L’ex Roma dovrebbe giocare come terzino destro dopo l’esperimento a sinistra di quattro giorni fa. Ieri Simon Kjaer è stato premiato a Milanello dall’amministratore delegato Giorgio Furlani per le cento presenze con la maglia del Milan. Il danese spera di strappare una maglia dall’inizio ma i favoriti sono Thiaw e Tomori contro il Cagliari.