Milan, i colpi dell'estate fanno la differenza: a gennaio l'investimento sul bomber

La vittoria contro il Cagliari e il primo posto in classifica, insieme all’Inter, hanno riacceso l’entusiasmo a Milanello. La sconfitta nel derby ora sembra essere un lontano ricordo, ma soprattutto Stefano Pioli si gode gli effetti del mercato estivo, che ora più che mai sono davvero tangibili. Dalla Sardegna l’allenatore rossonero torna con i tre punti e più certezze che i rinforzi acquistati da Furlani e Moncada hanno decisamente alzato la qualità media dell’organico, migliorando una squadra già competitiva ma con alcune lacune che si portava dietro da tempo. Contro la formazione di Claudio Ranieri i rossoneri hanno trovato le reti con Okafor e Loftus-Cheek, due acquisti estivi ai primissimi gol con la maglia del Milan, inoltre sia Pulisic che Reijnders hanno confezionato assist per i loro compagni. Quattro giocatori “nuovi” che hanno partecipato in termini concreti al 3-1 in terra sarda. Si potrebbe aggiungere alla lista l’ingresso nella ripresa del centrocampista Yunus Musah, molto positivo in un ruolo nuovo, e un Marco Sportiello sempre sul pezzo, puntuale negli interventi e più di una volta efficace contro l’attacco sardo. Chukwueze invece non ha segnato o realizzato assist, ma rispetto alle partite precedenti sta cominciando ad essere più presente. Probabilmente è proprio con il nigeriano che il tecnico dovrà lavorare maggiormente nelle prossime settimane. Il Milan a Cagliari ha sfoderato una formazione con ampio turnover, addirittura con 6 nuovi acquisti dal primo minuto. Pioli può essere soddisfatto perché la risposta è stata notevole, e questo permetterà all’allenatore di poter attuare rotazioni più ampie e frequenti senza temere di perdere qualità. Giroud ha potuto riposare senza il timore di dover scendere in campo, Leao è entrato solo nel finale ma col risultato già acquisito.