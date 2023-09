Milan, Pioli: "Derby nuovo inizio. Scudetto? Juve favorita"

MILANO - Il Milan torna in campo domani alle 18 contro la Lazio . A San Siro va in scena una delle sfide più attese ed interessanti della settima giornata di serie A. Le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli , alla vigilia. "La Lazio -ha detto Pioli- gioca insieme da anni. Ha un ottimo allenatore e ha delle linee di gioco riconoscibili, con grande velocità e qualità . Al di là del loro momento, sono una squadra forte, un avversario difficile da affrontare. Adli? Ha avuto grande pazienza e anche forza mentale perchè giocava poco. Da mezzala cercavamo giocatori con caratteristiche diverse, quindi gli ho detto che rimaneva il ruolo di mediano davanti alla difesa, assieme a Krunic. Aveva bisogno di tempo per capire una nuova posizione e nuovi movimenti, sia in fase di possesso che di non possesso: sulla trequarti si gioca in un modo, da mediano in un altro. Sappiamo che non può essere ancora perfetto in quella posizione ma con la sua disponibilità si può fare un ottimo lavoro. Leao? Se uno sbaglia un passaggio non vuole dire che ha preso sotto gamba una partita. Ovviamente uno come Rafa deve sbagliare il meno possibile".

Pioli: "Stare in vetta adesso non conta, ma la favorita è la Juve"

"Non conta niente la vetta in questo momento, conta solamente la voglia di far bene e di interpretare al meglio le partite. Non esiste una gara facile ma neanche partite impossibili. Io sono contento di quello che la squadra ha fatto in questi due giorni, ho visto le cose giuste, poi bisogna metterle in pratica domani. Scudetto? In quattro lotteranno per lo scudetto e la Juventus è favorita. Noi stiamo bene, vogliamo trovare la giusta continuità per fare bene in campionato e in Champions. CI dobbiamo concentrare solo su domani. Abbiamo sempre vissuto con equilibrio i momenti negativi e quelli positivi. Il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione".



Pioli: "Pensiamo partita per partita. Le critiche post derby? Ci stanno..."

"Quando è uscito il calendario non ho guardato troppo avanti. Ho pensato a preparare ogni singola partita. Inutile parlare delle critiche: siamo il Milan, vogliamo vincere ed essere competitivi. Il club sta portando avanti un percorso meraviglioso, in grado già di vincere e di mettere a posto i conti. Tutti stanno lavorando molto bene. Siamo il Milan, sono alti gli elogi e anche le critiche. Fa parte del nostro lavoro".