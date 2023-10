Balotelli a sorpresa: "Tra Donnarumma e Maignan prendo Gigio, vi spiego perché"

Balotelli è sicuro: "Donnarumma meglio di Maignan"

L'attaccante si è espresso così sui portieri, in particolare sul dualismo tra Donnarumma e Maignan: "Per me Donnarumma è uno dei portieri più forti al mondo, è in assoluto tra i migliori. L’odio nei suoi confronti è dovuto all’addio al Milan. Purtroppo sono cose che succedono, ma la sicurezza che dà lui è per pochi. I portieri sono come gli attaccanti, ogni portiere è diverso. Ad esempio Maignan è un tipo di portiere diverso. Se devo scegliere per la mia squadra tra Donnarumma e Maignan dico Gigio. Poi se mi dai Maignan sono felice lo stesso. Il migliore è però Julio Cesar, nell’anno del Triplete era un extraterrestre. Non solo in campo, ma anche tutti i giorni in allenamento. Poi se vogliamo ragionare sulla carriera, allora dico Buffon. Per me Buffon è stato il portiere più forte di sempre".