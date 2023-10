Milan, la vittoria di Marassi costa cara: Maignan e Theo Hernandez saltano la Juve

GENOVA - Pioli sorride, ma non troppo. Il Milan vince in trasferta contro il Genoa e conquista la vetta della classifica in solitario. La prestazione dei rossoneri è buona, ma il referto arbitrale non è altrettanto positivo. Nel primo tempo, Theo Hernandez è stato ammonito per un intervento su Frendrup, e viene sanzionato con un cartellino giallo. Il giocatore era già diffidato, e quindi salterà la prossima partita di campionato contro la Juventus.