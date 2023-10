Milan, Maignan durissima risposta a Zangrillo: "Ti auguro di..."

Il finale incandescente di Genoa-Milan è, o quantomeno sembra, destinato a far parlare a lungo. Le polemiche nel post-partita di Marassi dopo gli episodi da moviola, hanno avuto strascichi importanti anche ieri. Protagonista senza dubbio il portiere rossonero Mike Maignan espulso per la bruttissima entrata su Ekuban, ha risposto per le prime al presidente del Grifone Alberto Zangrillo.