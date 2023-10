Reijnders carica: "Il Milan può vincere scudetto e Champions"

MILANO - "Era una gara importante, loro si sono difesi bene ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Vogliamo qualificarci all'Europeo e siamo in una buona posizione". Lo ha detto Tijani Reijnders, a Sport Mediaset, dopo la vittoria 1-0 della sua Olanda in casa della Grecia. Il centrocampista, grande rivelazione dell'ultimo mercato rossonero, ha parlato anche dei suoi obiettivi con il Milan. "Sono molto felice di giocare al Milan, mi sono trovato bene sin da subito. Noi al primo posto? L'obiettivo è vincere lo scudetto e siamo in un buon momento. Ora abbiamo delle gare difficili - ha ammesso Reijnders - ma sono fiducioso che possiamo vincerle". E ancora: "Il derby? Brutto perdere 5-1, ma abbiamo reagito bene nelle gare successive e ora siamo in vetta". Poi la chiosa: "Vincere la Champions? Siamo un'ottima squadra e possiamo vincere sia il campionato che la Champions".