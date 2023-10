Il Milan perde Chukwueze: ecco quanto starà fuori

MILANO - Arrivano brutte notizie per il Milan dalla pausa nazionali. Samuel Chukwueze, che nel frattempo è tornato a Milanello, ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Mister Pioli, quindi, oltre agli squalificati Maignan e Theo Hernandez, dovrà fare a meno del nigeriano, che ha saltato la sfida della sua nazionale, per circa un mese. Il resto dei nazionali, invece, tornerà a Milano nelle prossime 48 ore per cominciare a preparare il big match di domenica sera con la Juve.